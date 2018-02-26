Teknoloji dünyasının en sıkı rekabetlerinden birisine ev sahipliği yapan akıllı telefon pazarında iddiasını sürdürmek isteyen firmaların sürekli olarak yatırımlarını artırması gerekiyor. Mobil Dünya Kongresi’nde sahneye çıkan Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, pazarın sürekli artan rekabeti ve yatırım gereksinimleri nedeniyle gelecekte yalnızca birkaç telefon üreticisi kâr edebileceğini açıkladı.

Richard Yu’ya göre, akıllı telefon pazarında yüzde 10’dan pazar payına sahip olan firmaların hepsi zarar ediyorlar: “Pazar payınız yüzde 10’un altındaysa kâr edemezsiniz. Yüzde 10 seviyesinde belki kafa kafaya gelecektir. Para kazanmak için ise yüzde 15 pazar payının üzerine çıkmanız gerekiyor.”

“Gelecekte yalnızca üç ay da dört akıllı telefon üreticisi ayakta kalabilecek.” diyen Yu, günümüzde ses getiren birçok Çinli akıllı telefon üreticisinin ise küresel rekabet için gerekli araştırma ve geliştirme yatırımlarına sahip olmadıkları için yok olacaklarını öngördü.

IDC ve Strategy Analytics verilerine göre, yüzde 10,2 pazar payına sahip olan Huawei, Samsung ve Apple’ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor.