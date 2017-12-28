Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Huawei, Çin polisi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ülkedeki akıllı telefon satışlarından sorumlu yöneticisinin rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Çin akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bırakmayı başaran şirket, gözaltına alınan yöneticisiyle ilgili olarak “İş etiğimizi son derece ciddiye alıyoruz, yozlaşmış davranışlara hiç tolerans göstermiyoruz.” dedi.

Huawei’nin Çin operasyonlarında müşteri ürünleri departmanını yöneten Teng Hongfei isimli yöneticisinin, özel şirketlerden rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtiliyor.

LinkedIn profiline göre, Hongfei 2014 yılında şirkete katılmadan önce Samsung ve Nokia’da görev aldı.

Huawei, ülkede Samsung, Apple, Xiaomi ve Lenovo gibi iddialı rakiplerini geçerek Çin’de en çok akıllı telefon satan firma olmuştu.

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