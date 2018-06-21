Bilişim teknolojileri ve otomotiv endüstrisi arasında derin bir entegrasyon sağlayan Huawei IoV (Internet of Vehicles) platformu, otomobil üreticilerinin dijital dönüşümünü hedefleyen altyapısıyla dikkat çekiyor. Akıllı ve bağlantılı araçların “dijital motoru” olarak tanımlanan OceanConnect IoV Platformu, otomobil üreticilerinin dijital dönüşümü sürecinde avantajlar sağlıyor.

Araçların ve sürücülerin “Dijital İkizleri” oluşturuluyor

Platform, veri sağlayıcı özelliği sayesinde araç koşulları ve sürüş davranışları gibi araçla ilgili tüm verileri topluyor. Ardından otomatik olarak bu verilerin analizini gerçekleştiren platform, bulut üzerinde insanların ve araçların “Dijital İkizlerini” oluşturuyor. Sürüş davranışlarından yola çıkarak oluşturulan seyahat senaryoları doğrultusunda ise akıllı içerik dağıtımı ve servis önerileri sağlanıyor.

Bağlantı etkinleştirme özelliğine de sahip olan IoV platformu, eş zamanlı olarak yüz milyonlarca bağlantıyı destekleyerek araçlar için güvenilir olan bağlantıyı devreye alıyor. Buna ek olarak, global düzeydeki bulut ağı sayesinde küresel otomobil üreticileri operasyonel gereksinimlerini karşılamak için akıllı servislere de erişebiliyor.

Ekosistem etkinleştirme özelliği ile de öne çıkan platform, otomobil üreticilerine, dijital varlıklarını veri ve iş süreçlerini birbirinden ayrı yapılar aracılığıyla kontrol imkânı sağlıyor. Platform içeriğinde yer alan, üçüncü taraf içerikler ve uygulamalar ise otomobil üreticilerine odaklanan bir ekosistem oluşturmak amacıyla birbirine entegre şekilde çalışıyor. IoV platformu, araçların birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim kurmasını sağlayacak olan bir mimari üzerine inşa edildi. Platform aynı zamanda, akıllı bisikletten akıllı otomobile kadar, geleceğin güvenli ve verimli ulaşım sistemlerine de ışık tutuyor.

Huawei Cloud Core Network Grubu Başkanı Ma Haixu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Araçların İnterneti (IoV) platformu, bilişim teknolojileri ve otomobil endüstrisinin derinlemesine bir araya gelmesini sağlayan, üst düzey teknolojilerle donatılmış bir platform. IoV platformunun sağladığı dijital dönüşümün, bağlantılı araçlar ve akıllı servisler için önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Huawei; insanları, araçları ve yolları birbirine bağlayan, daha akıllı bir dünya inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Huawei olarak, global otomobil üreticilerinin tercih ettiği stratejik bir ortak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.