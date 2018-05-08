Hubei Huakaier - Nanchang Bayi maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Huakaier, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Nanchang Bayi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 11:00. Hubei Huakaier 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Nanchang Bayi 12 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Hubei Huakaier, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nanchang Bayi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hubei Huakaier kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nanchang Bayi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hubei Huakaier son haftadaki Shanxi Jiayi müsabasında 1-4 yenildi.

Nanchang Bayi, Shenzhen Ruby karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Hubei Huakaier, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 6 gol yedi.

Nanchang Bayi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nanchang Bayi, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.