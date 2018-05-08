Hubei Zhongbo - Fujian maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Fujian takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Hubei Zhongbo 18 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fujian 14 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Hubei Zhongbo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 451 kodlu maçı oynayanlar; Hubei Zhongbo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fujian galibiyet oranı 0.00.

Hubei Zhongbo önceki hafta Lijiang Jiayunhao mücadelesinde 1-0 kazandı.

Fujian ise Dalian Transcendence karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hubei Zhongbo, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Fujian, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fujian 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.