Hubei Zhongbo - Yanbian maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Yanbian takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. 21 puanlı Hubei Zhongbo 1. sırada bulunuyor, Yanbian 14 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Hubei Zhongbo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yanbian, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hubei Zhongbo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Yanbian sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hubei Zhongbo son hafta oynanan Qingdao Hainiu maçında 0-0 berabere kaldı.

Yanbian ise Qingdao Jonoon karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hubei Zhongbo, 11 gol attı ve 2 gol yedi.

Yanbian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Yanbian, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.