HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
Yavuz ''Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor'' dedi. Yavuz, Hizbullah bağlantısı sorusuna ''Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz.'' dedi.
HÜDA PAR'ın Hizbullah bağlantısı ve toplumun algısında, eski dönem domuz bağı gibi olayların hatırlatılması üzerine Yavuz ''Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. Yakın tarihi değrlendirmeye tabi tutarken o hassas süreçte devlet yönetiminin içinde bulunduğu yanlışı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.'' cevabını verdi.
İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ
Hiç görüşülmedi. Biz 10 siyasi partiden randevu talep ettik. 4 parti randevu taleplerimize cevap vermedi. Bunlardan birisi de HDP. Seçim dönemi Türkiye'de ciddi sıkıntıalr oluyor. Bu olmasın diye biz herkes ile görüşelim, herkes birbiriyle centilmen şekilde görüşsün istedik. İslam coğrafyasını dizeyn etmek isteyen emperyalist güçler bizim gen haritamızı da inanç haritamızı da çıkarmışlar.
Rendevu vermeyenler HDP, BTP, CHP ve MHP oldu. Erdoğan ile birebir görüşmemiz oldu. Seçimler gündeme geldi. Seçimlerle alakalı hususlar konuşuldu. Türkiye'de kamplaşma ve kutuplaşma olduğunu, son dönemlerde gereksiz bri milliyetçi düşünce olduğunu siyaset mekanizmasının üst düzeyinde oturanların itidalli bir dil kulanması gerektiğini söyledik.'' dedi.
Mehmet Yavuz ''Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik.'' dedi.
YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI
HDP ile bizim aramızda barışı gerektiren bir savaş olmadığınan barışı gerektirecek bir durum da yok. Yasin Börü ve arkadaşları ile ilgili cidid bedel ödedik. Belkide insanlık ile ilgili işlenmiş büyük suçlardandı. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye Türkiye'nin bu normalleşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Hakkımızı savunurken şiddete başvurursak haklı olduğumuz bir noktada haksız duruma düşeriz. Şiddet işin içine karıştığı zaman haksızlık vardır zulüm vardır, açık olan siyaset kanallarını sonuna kadar kullanarak katkı sağlamak istiyoruz'' dedi. Yavuz, ''HDP ile aramızda bir kan davası yok. Bütün partilere bakışımız bu şekilde. Herkes ile görüşmek istedik, görüşmeyi isteyen biziz.'' ifadelerini kullandı.
'Kürt sorunu bitti mi' sorusuna Yavuz ''Biz Kürt meselesi diyoruz, sorunu demiyoruz. Bu mesele bir sayasal meseledir. Hatalar devam ediyor. Bu mesele çok ciddi anlamda can yakmış ve küresel boyut kazanmıştır. Biz hep sonuçlarla uğraştık, 40 yıldan beri bir yol kat edemedik. Hep aynı sözleri bir daha dönüp dönüp dinliyoruz. Mevcut anayasada anadilde eğitim engellenmiştir. Türk kelimesi bizim geçmişten bir meselemiz yok. Bu Doğu'da Kürt müsün, Müslüman mı olmuş. Gelinen aşama bir sorunun olduğunu gösteriyor. Bunu yasal ve Anayasal olarak değiştirirsek mesele bitecek. Anadilde eğitim alınması önündeki engeli kaldıralım.'' cevabını verdi.
DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI VE BÖRÜ OLAYINDA KATKISI
Demirtaş'ın serbest kalmasına dair soruya Yavuz ''Bir insan suçluysa cezasını çekmelidir. (Yasin Börü ve arkadaşları) Bir insanı öldüreceksiniz, cesedini yakacaksınız. Bizim için insanlığa karşı işlenmiş ağır suçlar kapsamına alınacak, azmettirenler konusundna derinleştirilecek, görevini yerine getirmeyenler hesap verecek. Bunlar olmazsa bizim için (Yasin Börü) adaletle sonuçlanmış anlamına gelmeez. Demirtaş bu kategorinin içerisine giriyorsa onu da kapsıyor. İnsanları sokağa çağırmak bu kapsama girer mi yargı karar verecek'' cevabını verdi.
''BAŞARI KRİTERİ OY DEĞİL NORMALLEŞMEYE KATKIDIR''
Mehmet Yavuz ''Türkiye'nin en genç partilerindeniz. İlk seçim olacak. Başarı ya da başarısızlık kriteri sadece oy ile ölçmek yanlış Türkiye'nin normalleşmesine katkıda bulunarak, memleketteki yanlışları küfretmeden dile getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hep beraber zarar gördük. Çatışmada Hüda Par'da yer aldı. Biz şu hataya düşmeyeceğiz, hattımızı savunurken şiddete düşersek haksız konuma düşeriz. Şiddet işin içerisine karışında haksızlık vardır, zulüm vardır, kan vardır, gözyaşı vardır.'' dedi.
LAİKLİK TANIMI
Yavuz laikliğin tanımına değinerek ''Bir kavram müphem bırakıldığında istismarlar yaşanılıyor, insanların kıyafetleri ile bir millete vakit ve nakit kaybettirildi. Devlet her dine eşit mesafede olmalıdır budur. Özgürlüklerin önüne ket vurulmazsa sorun olmayacak zaten.'' dedi. Yavuz ''Laikliğin altına gizlenilerek Türkiye bir parti mezarlığına dönüştü mü, dönüştü. Laiklikte devlet her dine eşit mesafede olmalıdır. Devlet bir din dayatmamalı. Devlete giydirilen elbisenin adalet olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin dini adalet olmalıdır.'' ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'YE REFERANDUM DESTEĞİ
Yavuz ''Biz 16 Nisan referandumuna evetten yaan tercihimizi yana koyduk. En acil oan darbe Anayasa'sının değişmesi. Sorunu tanımlarsak Meclis'te tutanaklara Kürtçe bilinmeyen bir dil olarak geçiyor. Bu bir ayıptır. Şerefli bir dildir. Bu bir beka meselesidir. Bunu yanlış yerlerde görmeyelim. Bu yasağı kaldırınca Türkiye'nin beka sorununu kaldırmış oluruz. Sonuçlarla mücadele bize 40 yıldır bir şey getirmedi.'' dedi.
Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'a destekleri olduğunu ifade eden Yavuz, parlamento seçimini ayırdıklarını ifade etti. Yavuz parlamenter sistemin ciddi acılarınyaşandığı bir dönem olmuştur diyen Yavuz, vesayet kurumlarının 1960 ve 1980 ihtilali sonrası yetkiyi almasına değinerek, ''yetkiyi o kurumlardan alıp şahsa verme, ve bu kurumların sorgulanamaz şekilde yüzleşmeye kapalı olduğu bir dönemin bitmesi'' açılarından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini olumlu bulduğunu açıkladı.
''PARLAMENTODA CUMHUR İTTİFAKI İLE RAKİBİZ''
Parlamento'da Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını ifade eden Mehmet Yavuz, Cumhur İttifakı içerisinde parti logomuz ile yer alabilsek alacaktık, olabilirdi. Bahçeli ile öyle bir mutabakat içerisinde oldukları için o yol kapalı. Ak Parti'nin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu da görüşüldü. Uzlaşamadık'' dedi.
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