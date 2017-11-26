Huddersfield: 1 - Manchester City: 2

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Huddersfield'a konuk oldu.

45. dakikada Otamendi'nin kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 yenik giden Manchester City, ikinci yarıda 47'de penaltıdan Aguero ve 84'te Sterling'in golleriyle 2-1 öne geçti ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu. Huddersfield'da Rajiv Van La Parra, karşılaşma bittikten sonra Leroy Sane'yle yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşma sonrası lider Manchester City puanını 37'ye çıkardı, 15 puanlı Huddersfield ise 11. sırada kaldı.

Huddersfield

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