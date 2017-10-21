Huddersfield Town Manchester United maçı sonucu

Mücadelenin ilk 28 dakikasında gol sesi çıkmadı. Huddersfield Town, 28. dakikada Aaron Moy ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk golden sadece 5 dakika sonra Laurent Depoitre ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Huddersfield Town, devre arasında 2-0 önde girdi.

Manchester United, 2. yarıda rakip kaleye baskı kursa da girdiği pozisyonları değerlendirmekte zorlandı. Konuk ekip, 78. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Huddersfield Town zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, 20 puanda kalırken lider Manchester City, Burnley'i evinde 3-0 yendi ve aradaki puan farkı 5'e çıktı. 6 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşan Huddersfield Town ise puanını 12'ye yükseltti.

MANCHESTER CITY SERİYİ SÜRDÜRDÜ!

Ligin zirvesinde yer alan Manchester City ise 30. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 73. dakikada Nicolas Otamendi, 75. dakikada ise Leroy Sane ile bulduğu gollerle Burnley'i 3-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Manchester City, maç fazlasıyla puanını 25'e yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Manchester United ise 20 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları;

Chelsea: 4 - Watford: 2

Newcastle United: 1 - Crystal Palace: 0

Stoke City: 1 - Bournemouth: 2

Swansea City: 1 - Leicester City: 2

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