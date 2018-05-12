Huesca - Alcorcon maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Huesca, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Alcorcon takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Huesca 71 puanla 2. sırada, Alcorcon 44 puanla 16. sırada bulunuyor. Huesca son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Alcorcon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Huesca kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Alcorcon kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Huesca önceki hafta Levante mücadelesinde 1-2 kazandı.

Alcorcon ise Lugo karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Huesca, evinde 13 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 12 gol yedi.

Alcorcon, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alcorcon 15 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.