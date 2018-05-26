Huesca - Gimnastic Tarragona karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Huesca, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Gimnastic Tarragona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Huesca 75 puanla 1. sırada, Gimnastic Tarragona 46 puanla 17. sırada bulunuyor. Huesca son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gimnastic Tarragona, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Huesca kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Gimnastic Tarragona kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Huesca önceki hafta Lugo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gimnastic Tarragona, Girona karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Huesca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Huesca, kendi sahasında 31 gol attı, 13 gol yedi.

Gimnastic Tarragona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gimnastic Tarragona, 21 gol atarken 21 gol yedi.