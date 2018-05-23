'Dört Nikah Bir Cenaze' ve 'Aşk Engel Yanımaz' gibi romantik komedilerin yıldızı Hugh Grant, üç çocuğunun annesi İsveçli televizyon prodüktörü Anna Eberstein'le evlendi.

2011 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü çiftin ilk çocuğu 2012'de dünyaya gelmişti.

Grant'in önceki ilişkisinden Tabitha ve Felix adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.