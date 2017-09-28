Dünyaca ünlü Playboy dergisinin sahibi ve kurucusu olan Hugh Hefner, hayatını kaybetti. Peki Hugh Hefner kimdir? Hugh Hefner kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

HUGH HEFNER KİMDİR?

Hugh Marston Hefner, 9 Nisan 1926 tarihinde ABD'nin Chicago (Şikago) şehrinde doğdu. 1944-1946 yılları arasında ABD ordusunda askeri bir gazetede yazarlık yaptı. Eğitim hayatını Sayre İlköğretim Okulu ve Steinmetz Lisesi'nde tamamladı.

Northwestern Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde lisansüstü dersleri alsa da derslerini geçemedi ve üniversite eğitimini tamamlayamadı.

Playboy dergisini 1953 yılında kurdu. Sahibi olduğu Playboy dergisinde Jayne Mansfield'in çıplak fotoğraflarının yayınlanması nedeniyle tutuklandı. Ancak 4 Haziran 1963 tarihinde serbest bırakıldı.

Yıllar boyunca Playboy dergisinin sahipliğini yapan Hugh Hefner, iki kere evlenmiştir. Yaptığı evliliklerden de dört çocuğu bulunan Hugh Hefner'ın annesi İsveç kökenli, babası Alman ve İngiliz soyundandır.

Ünlü Playboy dergisinin kurucusu ve sahibi olan Hugh Hefner, 27 Eylül 2017 tarihinde 91 yaşında iken ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde hayatını kaybetti.

Hugh Hefner

Hugh Hefner kimdir?

Hugh Hefner kaç yaşında öldü