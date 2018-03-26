Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ, Çiftlik Bank soruşturmasının devam ettiğine işaret ederek, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." dedi.

"Gündemimize yeni düştü" diyen Bekir Bozdağ, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık

Saadet zinciri şeklinde dolandırılık sistemi olduğu öne sürülen Çiftlik Bank sistemine binlerce vatandaş parasını kaptırmış, kurucusu Mehmet Aydın ise Uruguay'a kaçmıştı. Ayrıca, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ile ilgili Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderilmişti.

Çiftlik Bank'ın Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu ve yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan aldığı ancak son günlerde ödeme yapmadığı kaydediliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine önce inceleme, sonra da soruşturma başlatmıştı.