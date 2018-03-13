Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Almanya'ya nota verildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya'da Türklere ve camilere yapılan saldırılar nedeniyle Almanya'ya nota verildiğini söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bozdağ, "Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir" dedi ve ekledi:
"Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
"Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi.
"Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."
Pazar gününün erken saatlerinde Berlin'deki Koca Sinan Camii'nde başlayan yangın, itfaiyenin 90 dakikalık çabası sonucu söndürülmüş, yapıda büyük hasar oluşmuştu.
Bozdağ'ın açıklamasının ardından Reuters, Almanya'da güvenlik güçlerinin Türk kurumları ve camilere yönelik olası saldırılara karşı tetikte olduğunu duyurdu.
Ajansa konuşan bir Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bölgedeki gelişmeler Almanya'daki Kürtlerin duygularını harekete geçirebilir" ifadelerini kullandı.
Reuters'ın konuştuğu Almanya'daki Kürt topluluğunun liderlerinden Ali Ertan Toprak ise "Bu saldırıların arkasında olanlar ve şiddet çağrısında bulunanlar kim olursa olsun, PKK'ye yakın çevreler veya MİT de olabilir, hiçbir şey bu insanlık dışı şiddeti haklı kılmaz" dedi ve Almanya'daki Kürtleri tepkilerini demokratik yollardan göstermeye davet etti.
Açıklamasında Afrin operasyonuna da değinen Bekir Bozdağ, 42 askerin yaşamını yitirdiğini, 202 askerin de yaralandığını açıkladı.
Bekir Bozdağ, Afrin'in ardından Irak'a da bir operasyon düzenlenebileceğini söylerken "Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar" diye konuştu.
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