Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki seçimlere göz diktiğini belirterek, "24 Haziran'da bayramı biz yapacağız yası Avrupa ülkeleri tutacak, İsrail tutacak. Onlar üzülecek ama bu milletin has evlatlarının Ramazan Bayramı'nın arkasından çifte bir bayramı yaşama imkanı olacaktır." dedi.
AA'nın haberine göre Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, bugüne kadar girilen her seçimde Yozgat'ın AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirtti.
Kentte gerçekleştirilen yatırımları anlatan Bozdağ, Yozgat'ın yarınının bugünden daha da güzel olacağını söyledi.
Partililerden seçimlere yönelik daha çok gayret sarf etmelerini isteyen Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığına işaret etti.
"YENİ SİSTEMİ HEP BERABER UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"
Bozdağ, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıldır parlamenter hükümet sistemiyle yönetildiğini, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini anlattı.
"Yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir hükümet sistemini uygulamaya koymanın arifesindeyiz." diyen Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmemesi için büyük bir cephe oluşturulduğunu vurguladı.
Türkiye'nin krizlerle, kaoslarla, istikrarsız dönemlerle, koalisyonlarla, sıkıntılarla boğuşmasını, her daim batıya ve başkasına muhtaç olmasını isteyen çevrelerin iş birliği yaptığını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:
"Biz yeni sistemi kabul ettik ama şimdi 24 Haziran'da yeni sistemi hep beraber uygulamaya koyacağız. Kim ne derse desin, hangi kanaate sahip olursa olsun Türkiye açtığı bu yeni yolda milletimizin duası ve desteğiyle kararlı bir şekilde yürüyecektir. Bundan bizim hiç endişemiz yoktur."
Son zamanlarda çok sayıda propaganda yapıldığını, çeşitli hadiselerin cereyan ettiğini belirten Bozdağ, söz konusu hadiselerin ve propagandaların milletin hür iradesini etkilemeye, sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin aleyhine yönelik yapıldığını bildirdi.
Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'e verelim, parlamentoda başka davranalım şeklinde değerlendirme yapanlar bilesiniz ki Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenledir. AK Partili görünüp ama asla AK Partili olmayanlardır." ifadesini kullandı.
"HERKES GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKMİŞ"
Cumhurbaşkanlığında da parlamento üyeliği seçiminde de iradelerinin net olduğunu bildiren Bozdağ, 24 Haziran'da yeni bir dönemin kapısının güçlü şekilde aralanacağını belirtti. Bekir Bozdağ, yeni sistemin birlikte inşa edileceğine dikkati çekti.
Herkesin seçimlerde seferberlik yapması gerektiğini belirten Bozdağ, bu seferberlikte gönüllü yer alınmasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçimlere bakarsanız herkes gözünü Türkiye'ye dikmiş durumda. Sadece Türkiye içerisindeki partiler değil yurt dışından pek çok lider, ülke, istihbarat örgütü de Türkiye'nin seçimlerine göz dikmiş durumdalar, 'Türkiye'de kim kazanacak.' Bizim derdimiz Avrupayı da Amerikayı da gerdi. Bizim seçimlerimiz bizi heyecanlandırdığından daha çok Batı'yı, Amerika'yı, İsrail'i başkalarını heyecanlandırıyor. Onlara ne dert oldu onu anlamakta mümkün değil. Sanırsınız biz başka ülkelere cumhurbaşkanı, parlamento üyesi seçeceğiz."
"Halbuki biz Almanya'ya, Fransa'ya, başka ülkelere cumhurbaşkanı değil Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçeceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini seçeceğiz." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, Türk milletinin dış güçlerin baskısıyla, başka ülkelerin Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme cüretiyle hareket edecek, reyini ve yönünü değiştirecek bir millet olmadığını belirtti.
"YASI AVRUPA ÜLKELERİ TUTACAK"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:
"Hala bunlar bunu anlamadıysa anlatmak bir kez daha bizim boynumuzun borcudur. 24 Haziran'da onların hepsine de 'Size ne Türkiye'nin seçiminden, cumhurbaşkanından, parlamentosundan. Kendi parlamentomuzu, kendi cumhurbaşkanımızı ancak biz seçeriz' diyeceğiz. Onların işaret ettiklerini değil milletin işaret ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun yol arkadaşlarını bir kez daha seçeceğiz. 24 Haziran'da bayramı biz yapacağız, yası Avrupa ülkeleri tutacak, İsrail tutacak. Onlar üzülecek ama bu milletin has evlatları Ramazan Bayramı'nın arkasından çifte bir bayramı yaşama imkanı olacaktır."
Seçimler için fazla çalışılmasını isteyen Bozdağ, Yozgat'ın 4 milletvekilinin tamamını AK Parti'nin çıkaracağına inandığını sözlerine ekledi.
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