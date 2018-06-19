Anayasa uyum düzenlemelerinin Meclis’in kapalı olduğu dönemde yapılabilmesi için çıkarılan yetki yasasının geçerlilik süresi, yeni seçilen cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihte son bulacak. Hükümet, 10 Mayıs’ta jet hızıyla aldığı yetkiyi seçime 5 gün kalmasına rağmen hâlâ kullanmadı. Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu düzenlemelerin seçim sonrasına bırakılacağının sinyalini verdi.

Anayasa’da referandumla yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla toplam 521 kanun ve kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bulunmayan “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu” gibi ifadelerin yasalardan temizlenmesi gerekiyor. Yeni yönetim sisteminin işleyişini sağlayacak olan söz konusu düzenlemeler, referandumun üzerinden geçen 1 yılda Meclis’ten çıkarılamadığından hükümet, bu düzenlemeleri Meclis’in kapalı olduğu dönemde yapabilmek için yetki almıştı.

24 Haziran’da, cumhurbaşkanı ile birlikte yeni Meclis üyeleri de seçilecek. Yeni Meclis, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 3 gün sonra çalışmalarına başlayacak. Yetki kanunun süresi cumhurbaşkanının and içmesiyle son buluyor. Yeni cumhurbaşkanı ilk turda seçilirse, hükümetin yetki kanununu kullanarak söz konusu değişiklikleri bu 3 gün içerisinde yasalaştırması gerekecek. Cumhurbaşkanının seçilmesi ikinci tura kalırsa, uyum düzenlemeleri için en az 2 hafta daha zaman olacak.

SEÇİM SONRASINA KALDI

Yetki yasası Meclis’te görüşülürken, muhalefet “Meclis’in yasama yetkisi hükümete devrediliyor” eleştirisinde bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Yetki yasası çıkartılması, hükümetimizin tercih ettiği bir yöntem değil, erken seçim kararı nedeniyle bir zorunluluktur” demiş ve yetki yasası Meclis’ten takvim hızlandırılarak geçirilmişti. Başbakan Yıldırım, “Uyum yasalarının bir kısmı yapıldı. Bir kısmı yapsan da uygulama kabiliyetin yok. Seçim olmadan yaptın diyelim seçimi bir anlamda etki altına almış olabilirsin” diyerek, söz konusu düzenlemelerin seçim sonrasına bırakıldığının sinyalini verdi.

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