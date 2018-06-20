Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, F-35'lerin teslimi için ABD'den gelen Rahip Bruson mesajlarıyla ilgili de konuştu. Bozdağ, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir." dedi.

İzmir'de yaşayan rahip Andrew Brunson, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

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