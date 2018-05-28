Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs darbesi hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. ADD'nin paylaşımı hakkında soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Atatürkçü Düşünce Derneği'nde şuanda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs Ordunun arkasında milletin desteği vardı. Siyasal iktidarın baskısına ve faşist bir diktatörlüğe gidişine karşı verilen bu mücadelede üniversite, gençlik, aydınlar, basın, muhalefet partileri “orduyla el ele” idi. 27 Mayıs 1960 Devrimi, siyasal iktidarı on yıl elinde bulunduran “karşı devrim”i durdurmuştur. Devrimin getirdiği yeni Anayasa ise, Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlılığın bilinciyle hazırlanmıştır. Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun tanımıyla: “ Türk halkının insanlık, haysiyet ve haklarını, fikir ve vicdan hürriyetini koruyan, demokratik bir düzen içinde ve ekonomik bir planla kalkınabilmesinin şaşmaz reçetesidir" ifadelerini kullanmıştı.



ADD'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım hükümetten tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Soylu, ADD tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Soylu, dernek hakkında soruşturma başlatılacağını açıklarken, "Tabii şimdi teyit edemedim. Ben de yaklaşık bir saat önce muttali oldum. Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bu Adnan Menderes’e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Ve bu seviyesizliktir, bu millete inançsızlıktır, demokrasiye olan sadakatsizliktir ve millete olan güvensizliktir. Ama işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz" diye konuştu.

BOZDAĞ: GERÇEK KİMLİKLERİNİ ORTAYA KOYMUŞLARDIR

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, ADD'nin paylaşımının Atatürk değerlerine zarar verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hepimizde biliyoruz 27 Mayıs 1960 darbesi Cumhuriyet döneminde demokrasimize indirilmiş ilk darbedir ve kanlı bir darbedir. Masum bir Başbakan ve masum bakanlar haksız bir şekilde idama gönderilmiştir. Onu kutsayacak, onu takdir edecek bir zihniyet ancak köhnemiş bir zihniyettir. İnsanlıktan nasibini almamış insanlar ancak bir cinayeti, katliamı ve böylesi hukuk dışı olayı onaylayabilir. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde şuanda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Onlar Atatürk'ün hatırasına, Atatürk'ün eserlerine sahip çıkmak yerine Atatürk'ün koyduğu anayasayı ortadan kaldırdı 27 Mayıs darbesi bizim anayasamız o zamana kadar 1924 anayasasıydı darbeyle yerine darbecilerin yazdığı 1961 anayasası geldi. Onun öncüleri Atatürk'ün döneminde Atatürk'ün vekili ve çalışma arkadaşı olan Menderes ve arkadaşlarını asarken öte yandan da Atatürk'ün Türkiye'ye armağan ettiği 1924 anayasasını da çöpe atmışlardır. Atatürk adına Atatürk'ün iradesi dışında yeni bir Atatürkçülük vaaz etmişlerdir. Dolayısıyla en büyük kötülüğü darbeyi yapanlar Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Ama kendilerini meşru göstermek için de Atatürk ve hatırasını istismar etmekten çekinmemişlerdir. Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri bu yaptıkları büyük hata kendi gerçek kimliklerini ortaya koymuşlardır. Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türk milleti darbeleri tarihe gömmüştür. Darbecileri de tarihe gömmüştür. 1960 darbesinin tahkikçisi darbeler hep başarılı oldu ama 15 Temmuz o darbelerin tahkikçisi olan son darbe milletin karşısında yenilmiştir. Bundan sonra darbe hayali kuranlar Boş yere kendilerini yormasınlar. Bu millet demokrasi dışında hiçbir güce geçiş vermez."

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin paylaşımına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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