SON DAKİKA: Hükümetten taşeron açıklaması! Taşerona kadro geliyor mu?

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır."

Taşeron çalışanlarla ilgili düzenleme uzun süredir hükümetin gündeminde bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk kez Eylül ayında taşeron düzenlemesinin yılsonunda bitirileceği yönünde açıklama yapmış, arkasından diğer hükümet üyelerinden de benzer yönde açıklamalar gelmişti.

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Taşerona kadroda son durum

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