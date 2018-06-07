Bir gazetecinin, " Yunanistan'ın serbest bıraktığı darbeci askerlerle ilgili bir açıklama yapmıştınız. Sizin açıklamanızın ardından bir koruma sağlanmaya başlandı askerlere ve Yunanistan Savunma Bakanlığı konuyu NATO'ya taşıyacağını iletmişti. Yunanistan'ın bu tavrını nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Bozdağ, Yunanistan'ın da askeri darbelere Türkiye gibi bedel ödediğini, Yunanistan halkının da askeri darbelerin ne demek olduğunu en az Türk halkı kadar bildiğini belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında başarısız bazı darbeci askerlerin Yunanistan'a kaçtığını ve orada himaye gördüklerini hatırlatan Bozdağ, "Türkiye olarak darbeye karışan, darbeci, FETÖ'cü bu kişilerin Türkiye'ye iadesini talep ettik. Aramızdaki hukuk, uluslararası hukuk Yunanistan'ın bu iadeyi yapmasını emrediyor. Burada bir takdir hakkı olmadığı da çok açık, deliller de çok sağlam ama buna rağmen Yunanistan bu iadeyi gerçekleştirmedi. Hatta bazılarına sığınma hakkı veren yaklaşımın içerisine de girdi. Şimdi de bunları korumak, kollamak için başka tedbirler de aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, "Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

Konunun iki ülke arasında olduğuna işaret eden Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Başkalarının müdahil olmasına imkan veren bir hukuki yol da benim bildiğim kadarıyla yok. Bu iki ülkenin arasında bir konu. Yunanistan adli makamları zaten kararını verdi. Adli makamlar kararını verdi ama Türkiye terörle mücadelesinden, Türkiye'nin aleyhine Yunanistan adli makamları bir karar aldı diye vazgeçecek değildir. FETÖ'cü teröristlerle mücadele etmekten vazgeçecek değildir. FETÖ terör örgütü ve onların teröristleriyle yurt içinde ve yurt dışında etkin ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Buna Yunanistan'ın ya da başka bir ülkenin kendi egemenlik alanı içerisinde dilediği gibi tavır koyma hakkı olabilir ama bizim terörle mücadelemizi engellemez bu. Terörle mücadelemize devam edeceğiz. Yunanistan'ın bu tutumunu da Türkiye olarak not ettik."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ayrıca Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi konusunda, "Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir." dedi.

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