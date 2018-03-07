Olay, akşam saatlerinde İzmir'de meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı.

İHA'nın haberine göre, polislere zanlının yakınları saldırınca 3'ü polis 4 kişi yaralandı. Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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