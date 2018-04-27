Hull City - Cardiff City maçı rakamları

Hull City ve Cardiff City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Hull City 48 puanla 18. sırada, Cardiff City 86 puanla 2. sırada bulunuyor. Hull City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cardiff City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Hull City galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Cardiff City galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hull City son hafta oynanan Rotherham United maçında 5-1 kazandı.

Cardiff City ise Birmingham City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Hull City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Hull City, kendi sahasında 41 gol attı, 30 gol yedi.

Cardiff City, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cardiff City 27 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.