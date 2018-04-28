Hull City - Cardiff City maçı rakamları

Hull City ve Cardiff City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 48 puanlı Hull City 18. sırada bulunuyor, Cardiff City 86 puana sahip ve 3. sırada. Hull City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cardiff City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Hull City galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.30, Cardiff City galibiyet oranı 1.90. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Hull City son hafta oynanan Rotherham United maçında 5-1 kazandı.

Cardiff City ise Birmingham City maçında 1-1 berabere kaldı.

Hull City, evinde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 41 gol atıp 30 gol yedi.

Cardiff City, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cardiff City 27 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.