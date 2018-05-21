Hülya Avşar'ın hayatını anlattığı filmde şöyle bir bölüm de var: "Boşandıktan sonra evime erkek olarak bir tek Kaya girdi. O kapı ona her zaman açık."



Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 8 yıllık evliliğin ardından Eylül 2005'te boşanmıştı.

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