Cadde'nin haberine göre, uzun süre alışveriş yapan Hülya Avşar, aracına binmeden önce kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Filmin afişi ve fragmanlarının iddialı bulunması" konusunun sorulması üzerine gülen Avşar kızı, "Afişi ve fragmanları bu kadar konuşulduysa siz düşünün vizyona girince neler neler olacak" dedi.

Biyografi filmi 'Selfi' 27 Nisan'da vizyona girecek olan Avşar, aracını hareket ettirmeden önce çok heyecanlı olduğunu ve tepkileri çok merak ettiğini de sözlerine ekledi.