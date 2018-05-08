HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Avşar, “Atatürk’ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş” yorumunu yaptı.

Ayvalık’ta fabrikatör olan Bardakçı’nın Atatürk ile yan yana olduğu fotoğrafın nerede ve kaç yılında çekildiği bilinmiyor.