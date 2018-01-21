Hülya Avşar, önceki akşam bir AVM'deydi. Ekibiyle ‘Selfie’ filminin toplantısını yaptığını söyleyen sanatçı, filminde eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun kendini Feraye Tanyolaç’la aldatmasını da işlediğini açıkladı.

Cadde'nin haberine göre, Avşar, hayatını anlattığı projenin sonunda eski eşine bol bol teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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