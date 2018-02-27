Pek çok ünlü ismin çekeceği tepkilere ve eleştirilere aldırmadan gerçek kürk giydiğini açıkladığı ülkemizde hemen her gün yeni bir ismin kürklü görüntüleri ortaya çıkıyor.

Ersoy’un yeniden kürk giymeye başladığı açıklaması sıcaklığını korurken, şimdi de Hülya Avşar’ın yaklaşık sekiz yıl önce verdiği bir röportaj yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

O dönem reklam yüzü olduğu bir bankanın basın davetinde konuşan Avşar, sohbete başlamadan önce üzerindeki kürkü çıkarmak istediğini söylerken kendisine yapılan yorumlar üzerine omzuna aldığı kürkü kameralara sallayarak ‘Evet gerçek’ diyor. Yaklaşık sekiz yıl önce çekilmiş bu videonun Avşar’ın Selfie filminde sona gelindiği bir dönemde ortaya çıkması da dikkat çekti.