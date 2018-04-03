HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü sanatçı, “Evlenemiyorum, bari şahit olayım” esprisiyle güldürdü. Damada “Emin misin?” diye takılan sanatçı, tören boyunca muziplik yaptı.



Hülya Avşar, gelinin damadın ayağına basıp basmadığını eğilerek kontrol etti.

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