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Telefonla konuştuğum Avşar’ın neşesi yerindeydi. Kendisi uyurken yatak odasına giren hırsızla karşılaşınca yaşadıklarını aksiyon filmi gibi anlatan Avşar’a, anladığım kadarıyla bu olay çok fazla etkilemedi seni deyince, yanıtı şu oldu: “Eylül ile Leyla gibi çocukların öldürülmesinin ailelerine yaşattığı acının yanında benimki ne ki? O yüzden bu olay çok fazla etkilemedi beni.”