Cadde'nin haberine göre, program çekimlerinden çıkar çıkmaz soluğu alışveriş merkezinde alan Avşar kızı, yardımcısı ile beraber uzun süre alışveriş yaptı.

Biyografi filmi 'Selfi'nin vizyona girmesinin heyecanını yaşayan ünlü sanatçı, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile şakalaşıp ayaküstü sohbet etti.