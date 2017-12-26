HT Magazin’de yer alan habere göre, önceki gün gösteriyi izleyenler arasında Hülya Avşar da vardı.



Avşar, elinde kırbaçla Çevik’in üzerine yürüdü ve elbise askılarından yaptığı boynuzları kafasına takıp “Uzun zaman olmuştu, hatırladığım iyi oldu” diyerek herkesi kahkahalara boğdu

tolga çevik

hülya avşar