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SİBEL CAN: 18 Mart 1915, Türkiye tarihinde bir siyasi ya da askeri zafer olmaktan ziyade, sarsılmaz bir inanç, azim, özgürlük tutkusu ve vatan aşkı ile tüm dünyaya verilmiş bir insanlık dersi, milli mücadelenin kıvılcımlarını ateşlemiş bir kahramanlık destanıdır. Bize bu büyük zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, bu mücadeleye iştirak etmiş Kahraman Türk Ordusunun mensuplarına, onları her şeyiyle destekleyen Türk Milletine ve bu güzel vatan uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize sonsuz saygı, ve şükranlarımla mekanlarınız cennet yüce ruhlarınız şad olsun… Vatan size minnettardır.