HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu etkinlikte annesinin çok sevdiği bir şiiri okudu ve “Yeryüzünün melekleri desem ‘anne’ kelimesini kullanmama gerek kalmaz sanırım, daha güzel bir karşılığı da yoktur o kelimenin” diye konuştu.

Yeğeni Sedat Çelenk etkinliğe katılarak Koçyiğit’e sürpriz yaptı.