İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Kurucu, eşinin kıskançlıkları yüzünden dışarı dahi çıkamazken şimdi dünyayı dolaşan bir gezgin haline geldi.
İHA'nın haberine göre eşinden ayrıldıktan sonra yollara düşen Kurucu, 10 yıllık süreçte 27 farklı ülke gezerek yüzlerce değişik kültüre tanıklık etti. Otostop çektiği çiftin aracında 'Canım kızım' ismini verdiği fotoğraf makinesini unutmasıyla adeta hayatı değişen Ayşe Teyze, çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen haline geldi. İnsanın hayal ettiği sürece neler yapabileceğini gösteren ve tabuları yıkan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, anlattıklarıyla herkesin ufkunu açıyor.
"İMKANINIZ OLDUĞU SÜRECE HAYATI KAÇIRMAYIN"
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Yaşlılar Haftası dolayısıyla "+65 Yaşlı Farkındalık Zirvesi"nde gençlerle bir araya gelen Kurucu, katılımcıları anlattıklarıyla hem güldürdü hem düşündürdü. Salonu dolduran öğrencilere hayatından kesitler sunan Kurucu, hayatta imkansız diye bir şeyin olmadığını ve istendiği sürece pek çok hayalin gerçekleştirilebileceğini anlattı.
Yaşı dolayısıyla tepkiler de aldığını aktaran Kurucu, kendisine desteklerin de bir hayli fazla olduğunu sözlerine ekledi. Eskişehir'de katıldığı panelde açıklamalarda bulunan Ayşe Kurucu, "Bu sene gittiğim ülke ile birlikte 27 ülke oldu. Ama tepkiler güzelleşiyor. Arada tabi farklı da oluyor. Kadını hür olarak görmeyip ayıplayan kesimler var. 'Yalnız mı gittin? Nasıl olur?' diyenlerin karşısında dik durmak çok güzel bir şey. Kendini ispatlayabilmek, farklılıkları görebilmek çok farklı. Eleştiri yapıcı ama tenkit yıkıcı oluyor. İmkanınız olduğu sürece hayatı kaçırmayın. Bu maddiyat da değil. Benim ilk gezmem kredi kartı ile oldu. Sürpriz bir şekilde gelişti. Ondan sonra tanıyıp diyaloglardan sonra bana güvendiler ve beraber gezdik" dedi.
"FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMAK ÇOK GÜZEL"
Gezdiği ülkeler arasında unutamadığı yerler olduğunu da ekleyen 'Hür Kız' Kurucu, "Singapur'u unutamadım, çok güzel. İklimi çok farklı, tropikal iklim. Çok değişik meyveler var. O orkide bahçelerine girince dünyada değilim diyorsun. Ekonomik olarak da güçlüler. Küçük de bir ülke ama halkına çok iyi hizmet vermiş.
Dubai çok güzel. Macaristan, Türkleri çok seviyor. Farklı kültürleri tanımak çok güzel. Fotoğraf makinem var yanımda. Başkaları da çekiyor, kendi çektiklerim de oluyor. Torunlar 'Anneanne, babaanne bir tane çek' dedikçe ben öyle başladım. Baktım güzel de bir şey. İnsanın hatırası kalıyor. Sana arkadaşlık yapıyor. Devam Ayşe dedim ve 2 albüm doldurdum" ifadelerini kullandı.
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