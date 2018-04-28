Huracan - Atletico Tucuman maçı ne zaman?

Arjantin Premier Lig maçında Huracan ile Atletico Tucuman, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Huracan 43 puanla 5. sırada, Atletico Tucuman 34 puanla 15. sırada bulunuyor. Huracan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atletico Tucuman, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Huracan galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Atletico Tucuman galibiyet oranı 5.50. Alt 1.45, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Huracan önceki hafta Atletico Tucuman mücadelesinde 4-1 kazandı.

Atletico Tucuman ise Huracan maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Huracan, 14 gol attı ve 6 gol yedi.

Atletico Tucuman, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tucuman 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.