Huracan - Atletico Tucuman maçı ne zaman?

Arjantin Premier Lig maçında Huracan ile Atletico Tucuman, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Huracan 43 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Atletico Tucuman 34 puanda ve 15. sırada. Huracan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Tucuman son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huracan kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Atletico Tucuman sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Huracan önceki hafta Atletico Tucuman mücadelesinde 4-1 kazandı.

Atletico Tucuman, Huracan karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Huracan, 14 gol attı ve 6 gol yedi.

Atletico Tucuman ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Tucuman, 11 gol atarken 15 gol yedi.