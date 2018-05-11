Huracan - Boca Juniors karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huracan, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Boca Juniors takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Huracan 47 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Boca Juniors 57 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Huracan, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boca Juniors, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 451 kodlu maçı oynayanlar; Huracan galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boca Juniors galibiyet oranı 0.00.

Huracan önceki hafta Belgrano mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Boca Juniors ise Union Santa Fe karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Huracan, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

Boca Juniors, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boca Juniors 15 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.