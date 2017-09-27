HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından TUSAŞ, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.
Etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verilirken, hazırlanan materyallerde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlatılan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görsel de yer aldı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz" dedi.
Aynı zamanda Small-GEO uydu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kotil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar.
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