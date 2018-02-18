Türk Hava Kuvvetleri’nde geçen yıl başlatılan Hürjet projesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Türk Hava Kuvvetleri, pilotların jet uçuş eğitimlerinde T-38 tipi uçakları emekliye ayırırken, boşluğu TAI’nin geliştirdiği yeni nesil eğitim uçakları “Hürjet” lerle doldurmaya hazırlanıyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Hürjet, pilot eğitimlerinin yanı sıra terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında da kullanılacak. Operasyonlarda hali hazırda kullanılan F-16’ların yanı sıra önümüzdeki dönemde envantere girecek F-35 ve milli T-FX savaş uçaklarına “yakın hava desteği sağlanması” amacıyla da Hürjet uçuş yapacak. Hürjet 1.2 mach (saatte 1471 kilometre) hıza ulaşabilecek ve 45 bin feet (13 bin 716 metre) azami irtifada görev yapabilecek.

Hafif taarruz uçağı konfigürasyonunda üretilecek Hürjet; mühimmat, radar, kamera gibi 3 ton faydalı yük taşıyabilecek.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde, 1961-1972 yılları arasında üretilen T-38 jet eğitim uçaklarından 70 adet bulunuyor. Hürjet üretim adedinin, hafif taarruz uçağı ihtiyaçları kapsamında, 70’in üzerine çıkması bekleniyor. İlk uçuşunu 2022 yılında yapması öngörülen Hürjet’in, dost ve müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin hizmetine de sunulması hedefleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER