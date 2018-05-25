HT Magazin'de yer alan habere göre, filmin yönetmeni Kudret Sabancı ile oyuncularından Gizem Karaca, Zeyno Eracar, Murat Arkın ve Gurur Aydoğan gibi isimler galada hazır bulunurken, Vecihi Hürkuş’u canlandıran Hilmi Cem İntepe ise yer aldığı yarışma nedeniyle yurtdışında olduğu için galaya katılamadı.

Filmi izleyenler arasında Burcu Kara, Sinan Albayrak, Şebnem Özinal, Akasya Asıltürkmen, Buse Varol ve Gökhan Keser’in yanı sıra usta oyuncu Cüneyt Arkın ve eşi Betül Cüreklibatur da vardı. Çift, oğulları Murat Cüreklibatur’un gala heyecanına ortak oldu.

Yargılandığı uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Gizem Karaca, bu konuda ilk kez konuştu:

“Süreçle ilgili her şey avukatımdan çıkacak, ilk ağız o olacak. Benim bir şey söylemem zararlı olur.”