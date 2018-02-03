Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu devam eden Edirne Sarayiçi'nde 'Hürrem Sultan Hamamı' olarak da bilinen 'Kum Kasrı Hamamı'nın 2019 yılının Mart ayında bitmesi hedefleniyor.

İHA'nın haberine göre Edirne İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Erol Açık'ın okuduğu raporda, Osmanlı sarayının mutfaklar, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kulesi gibi yapılarının yer aldığı bölgeyle ilgili geniş bilgilere yer verildi. Komisyon Başkanı Açık, raporda, 1999 yılında başlanan ve aralıklarla 2009 yılına kadar Müze Müdürlüğü'nce yürütülen kazı çalışmalarının ardından bahsi geçen saray yapılarının temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2014 yılında Yeni Saray Alanı'nın ören yeri olarak düzenlenmesi çalışmalarını başlattığını belirten Açık, "Saray alanının mevcut kullanım şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bu çalışmalar neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Yeni Saray Yapıları Teşhir Tanzim ve Ören Yeri Çevre Düzenlemesi işini 2015/2018 yılı yatırım altyapı projeleri kapsamına almış, 2015-2016 yılları arasında Kum Kasrı Hamamı Teşhir Tanzim Elektrik Aydınlatma ve Makine Projeleri yapımını gerçekleştirdikten sonra 04 Ocak 2018 günü işin yapımı için düğmeye basılmıştır" dedi.

Edirne Yeni Saray Yapıları Teşhir Tanzim ve Ören Yeri Çevre Düzenlemesi'nin 30 Mart 2019 tarihinde bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Açık, "Söz konusu çalışmalar kapsamında Edirne Saray Yapıları (Mutfaklar, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kulesi) Teşhir Tanzim ve Ören Yeri Çevre Düzenleme İşi'nin 30 Mart 2019 tarihinde bitirilmesi beklenmektedir. İş kapsamında, Kum Kasrı Hamamı'nın da bulunduğu Sarayiçi alanında, ören yeri gezinti yolları, ziyaretçi karşılama üniteleri, otopark, wc, çevre düzenlemesi ve benzeri uygulamalar yapılırken, Matbah-ı Amire de mutfak teşhir tanzimi, Kum Kasrı Hamamı'nda hamam kültürü teşhir tanzimi uygulamaları gerçekleştirilecek ve alan Edirne turizmi için yeni bir çekim noktası haline gelecektir" şeklinde konuştu.