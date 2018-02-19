Halterle 14 yaşında tanışan ve iki yıl sonra milli takıma seçilerek başarılar elde etmeye başlayan 26 yaşındaki Hurşit, ailesinin karşı çıkmasına rağmen gönül verdiği sporu bırakmadı. Kariyerinde gençlerde dünya ikinciliği, 2 Avrupa şampiyonluğu ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda beşincilik bulunan milli halterci, hazırlıklarına Gaziantep'te devam ediyor.

"OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUM"

Hurşit Atak, kariyerinin ilk döneminde ailesinin eğitime önem vermesini istediğini sonrasında ise kendisine destek olduğunu anlattı.

Kardeşlerinin kendisine özendiğini vurgulayan Hurşit, "Ailem haltere ilk başladığımda çok şaşırmıştı, önceliğimin okumak olduğunu söylemişlerdi. İki sene sonra milli takıma girip, madalya alınca inanmaya başladılar. Derece yapmam için dua ediyorlar. 15 kardeşiz, küçükler bana özeniyor." dedi.

Sporun insan yaşamında çok fazla avantajı olduğuna dikkati çeken milli halterci, şunları kaydetti:

"Liseyi bitirdiğinde milli takımda görev almış bir sporcu üniversiteye gidiyor. Yurt dışında madalyası olanlar beden eğitimi öğretmeni olabiliyor. Ekonomik boyutu da var. En güzel yanı ülkemizi temsil edip, milletimizi sevindirmenin gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşlerime tavsiyem dışarıda gereksiz şeylerle uğraşmak yerine spor yapsınlar. Ben Şırnak'tan dünyaya açıldıysam, olimpiyatlara gidebildiysem herkes yapabilir. Uluslararası Halter Federasyonunun ülkemize verdiği bir yıllık men cezası bittikten sonra Akdeniz Oyunları'na gitmeyi planlıyoruz. Ardından Dünya Şampiyonası var. Olimpiyatlara gitmek istiyoruz."

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen milli sporcu, 2016 ve 2017'deki Avrupa şampiyonluklarını şehitlere adadığını, bundan sonra alacağı dereceleri de şehitlere adayacağını sözlerine ekledi.