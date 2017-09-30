Hüseyin Eryüksel: "Kırmızı kartlar bize doğru gibi geldi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "3 puanımızı aldık, çok şükür Allah'a, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Eryüksel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettikleri karşılaşmada çok güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Eryüksel, "Fenerbahçe için üzüldük. Kırmızı kartlar bize doğru gibi geldi, 3 puanımızı aldık, çok şükür Allah'a, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Eryüksel, hakem kararlarının sorulması üzerine "Monitörden baktık, bir sorun görmedik, sonuçta hakem gördüğünü çalıyor." ifadesini kullandı.

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