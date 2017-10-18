Hüseyin Mert Saral: Bana bakıp hareketlendi, ben de panikleyip ateşledim

Babası Hüseyin Saral'ın 2005'te İtalya'nın Roma şehrinde bir otoparkta öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu 'kan gütme güdüsüyle' Beykoz'da öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Mert Saral'ın yargılanmasına başlandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Sedat Şahin'in sağ kolu olarak tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu öldüren Saral'ın Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması için geniş güvenlik önlemleri alındı.



Sanık üniversite öğrencisi Hüseyin Mert Saral ve avukatının katıldığı duruşmayı Saral ailesinden sınırlı sayıda kişinin izlemesine izin verildi. Adliye etrafı, bahçesi, koridorunun yanı sıra duruşma salonunda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Jandarma komandolar adliye koridoru ve duruşma salonunda da görev aldı.





"TESADÜFEN KARŞILAŞTIK"

Geleceğe dönük planları arasında intikam alma gibi bir durum olmadığını söyleyerek savunmasına başlayan 24 yaşındaki Saral, cinayeti önceden planlamadığını, ani geliştiğini söyledi. Sürekli silah taşımadığını, nadiren önlem olarak yanında bulundurduğunu ileri süren Saral, "Maktülün kız kardeşi ile babam beraber yaşıyordu. Bu nedenle kendisini tanıyorum. O restoranın Tarabya şubesine çok sık giderdim. O gün de oraya tek başıma gittim. Oraya geleceğinden haberim yoktu. Tesadüfen karşılaştık. Hatta ilk gördüğümde, o mu değil mi diye tereddüt ettim. Hayatını normal bir şekilde sürdüren bir insansandım. Babamın ölümü nedeniyle intikam duygusu ile yapmadım" dedi.



"BANA BAKIP HAREKETLENİNCE ATEŞ ETTİM"

Saral olay anını ise şu şekilde anlattı: "Babamın ölümünden kaynaklı onu görünce tedirgin oldum. Babamın ölüm yıl dönümüydü. Bana bir şey mi yapacak diye tedirgin oldum. Tuvalete gidip duygu silsilesi yaşadım. Geldiğimde mekanın dışarı kısmındaydı. 'Mehmet' diye seslendim. Bana bakıp hareketlenmesi bir oldu. Ben de panikleyip 4 yada 5 el ateş ettim. Kontrol ettiğimde yaşıyordu. İçerdekilere 'polisi ve ambulansı arayın' dedim"



"ŞANS ESERİ BURADA ÖLDÜRDÜM"



Duruşmada tanık olarak dinlenilen mekanın garsonları ise olayın ardından Saral'ın '12 yıl sonra karşılaştım, şans eseri burada öldürdüm. Kaç yıldır bu anı bekledim. Burada çıktı karşıma' şeklinde konuştuğunu söyledi. Tanıklar cinayetin ardından Saral'ın Büyüksarıoğlu'na tekme attığını da anlattı.



MAHKEMEDEN BABA SARAL HAKKINDA DAVA VAR MI SORUSU



Mahkeme heyeti, Roma'da öldürülen Hüseyin Saral'ın ölümüyle ilgili bir soruşturma ya da dava olup olmadığının sorulması varsa karar örneğinin gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak duruşmayı erteledi.

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