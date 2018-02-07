Hüseyin Mert Saral'ın İtalya'nın Roma şehrinde 2005 yılında otoparkta öldürülen babası Hüseyin Saral'ın ölümünde sorumlu tuttuğu Sedat Şahin'in sağ kolu olarak tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu 'kan gütme güdüsüyle' öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral ve avukatı katıldı.

KAN GÜTME SAİKİ İLE KASTEN ÖLDÜRME

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Hüseyin Mert Saral'ın "kan gütme saiki ile tasarlayarak kasten öldürme"suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.





Mütalaa hakkındaki görüşü sorulan Saral'ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Avukatına katıldığını söyleyen Saral ise tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Saral ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"İNTİKAM DUYGUSU İLE YAPMADIM"

Yargılamanın ilk celsesinde geleceğe dönük planları arasında intikam alma gibi bir durum olmadığını söyleyerek savunma yapan 24 yaşındaki Hüseyin Mert Saral, cinayeti önceden planlamadığını, ani geliştiğini söylemişti. Mehmet Ali Büyüksarıoğlu ile tesadüfen restoranda karşılaştığını anlatan Saral, "Babamın ölümü nedeniyle intikam duygusu ile yapmadım. Babamın ölüm yıl dönümüydü. Bana bir şey mi yapacak diye tedirgin oldum. Tuvalete gidip duygu silsilesi yaşadım. Geldiğimde 'Mehmet' diye seslendim. Bana bakıp hareketlenmesi bir oldu. Ben de panikleyip 4 ya da 5 el ateş ettim" demişti.

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