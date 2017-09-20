Habertürk TV'deki Güne Bakış programında mevsim geçişlerinde yaşanan soruna dikkat çekildi. Buse Biçer'in mevsim geçişlerinde ne giyileceğine karar vermekte zorlanıldığını hatırlatması üzerine Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Bugün ne giysem? konusu problem. Meteoroloji'nin bununla ilgili insanlara bir girişimi olması lazım. Bu sonbahar havasına geçiş sırasında özellikle... Kıyafet olarak bu problemler yaşanabilir" dedi.

"ÜRPERTİCİ BİR HAVA GELİYOR"



Öztel, konuşmasına Cuma gününe dikkat çekerek şöyle devam etti:



Bu cuma günü, bugüne göre hava 10 derece daha soğuk olacak. Mesela bugünlerde dışarıda tişört ile çok rahat terliyorsun. Cuma-cumartesi ürpertici bir hava geliyor diyelim. Soğuk değil. Yağış, haftasonuna doğru Marmara'dan hızlı ayrılıyor. Yani ömrü kısa. İstanbul'u asıl önümüzdeki hafta 24-25 Eylül'den sonra 3-4 gün yağışlı hava bekliyor.



Sonbaharın Marmara ve Karadeniz'e geldiğini görüyoruz. Akdeniz'de ise Antalya'da mesela sıcaklığın 38 derece olduğunu görüyoruz. Antalya'da çok rahat denize girilebilir. Tatilciler için son fırsat mı bilemiyorum. Ekim'in başında tekrar bir sıcaklık artışı bekliyoruz.

İL İL HAVA DURUMU

hüseyin öztel

Buse Biçer