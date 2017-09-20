Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Güne Bakış programında sonbahar havasına geçiş konuşuldu.



Program sunucusu Buse Biçer, "Hüseyin ben şimdi sabah kalkınca dolabın karşısında ne giysem diye uzun süre düşündüm. Zira sabah biraz serin oluyor. Öğlen çok sıcak. Akşam da yine çok fazla serin olmuyor ama 'Yarından itibaren soğuk hava geliyor'

diyorsun. Ne yapamk lazım?" diye sordu.

Habertürk mMeteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel,"Bugün ne giysem?" konusu problem. Meteoroloji'nin bununla ilgili insanlara bir

girişimi olması lazım. Bu sonbahar havasına geçiş sırasında özellikle... Kıyafet olarak bu problemler yaşanabilir." açıklamasında bulundu.

"ÜRPERTİCİ BİR HAVA GELİYOR"



Öztel konuşmasına Cuma gününe dikkat çekerek şöyle devam etti:



Bu cuma günü, bugüne göre 10 derece daha soğuk olacak hava. Mesela bugünlerde dışarıda tişört ile çok rahat terliyorsun. Cuma-cumartesi ürpertici bir hava geliyor diyelim. Soğuk değil. Yağış, haftasonuna doğru Marmara'dan hızlı ayrılıyor. Yani ömrü kısa. İstanbul'u asıl önümüzdeki hafta 24-25 Eylül'den sonra 3-4 gün yağışlı hava bekliyor.



Sonbaharın Marmara ve Karadeniz'e geldiğini görüyoruz. Akdeniz'de ise Antalya'da mesela sıcaklığın 38 derece olduğunu görüyoruz.

Antalya'da çok rahat denize girilebilir. Tatilciler için son fırsat mı bilemiyorum. Ekim'in başında tekrar bir sıcaklık artışı bekliyoruz.

İL İL HAVA DURUMU

hüseyin öztel

Buse Biçer