Husilerden eski Yemen Devlet Başkanı'na saldırı

Yemen'de Husi milislerinin Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in evini patlattığı açıklandı.

Yemen'in başkenti Sana'da gerçekleşen saldırıda Ali Abdullah Salih'in nerede olduğu ise bilinmiyor.

Bugün sabah saatlerinde gelen son haberlere göre Yemen'in başkenti Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiği bildirilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Husiler ile Salih güçleri arasında başkentte bir süredir devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiğini söylemişti.

Husilerin Cezayir Caddesi'ne doğru ilerlediğini ve çevre mahallelerde kontrolü sağladığını ifade eden yetkili, Salih güçlerinin karşılık vermesi sonucu Husi militanların bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını aktarmıştı.

"Husiler, ağır silahlar ve tanklarla üzerimize geliyor. Biz ise askeri destekten mahrumuz." diyen yetkili, iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtmişti.